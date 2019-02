Kasper fordert einheitliches Format für Parallel-Rennen

Die Parallel-Rennen im Ski-Weltcup sollen schon in der kommenden Saison ein einheitliches Format bekommen. "Wir können nicht mit diesem Durcheinander weiterfahren. Das Alpinkomitee hat den festen Auftrag, im Frühjahr mit einer Lösung zu kommen", sagte der Präsident des internationalen Skiverbands, Gian Franco Kasper, in einem von dpa und Keystone-SDA bei der Ski-WM in Aare geführten Interview.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Der Präsident des internationalen Skiverbands, Gian Franco Kasper.