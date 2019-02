Bei der WM wird am Freitag Gold in einem Bewerb vergeben, der in diesem Winter noch gar nicht stattgefunden hat.

"Gold ist Gold." Zumindest auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, ausgesprochen von Ramona Siebenhofer, konnte man sich vor der heutigen Entscheidung in der alpinen Kombination der Damen (Abfahrt 11, Slalom 16.30) einigen, und "ich würde die Medaille sicher nicht zurückgeben", wie die Steirerin anfügte.

Ansonsten gehen die Meinungen über diesen Bewerb so diametral wie bei keiner anderen alpinen Disziplin auseinander. Das hat auch mit einigen wahren Kuriositäten zu tun: So gab es heuer bei den Damen noch keine einzige Kombination - eine wäre geplant gewesen, doch die fiel in Val d'Isère dem starken Schneefall zum Opfer. Seitdem fand sich kein Veranstalter, der diesen ungeliebten Bewerb übernehmen und austragen wollte. Auch das verrät viel über den Stellenwert. Doch gänzlich kurios wird es, wenn die turmhohe Favoritin auf den Bewerb verzichtet, um lieber in Ruhe Slalom trainieren zu können: Mikaela Shiffrin ist aus Åre abgereist, um sich besser auf die nächstwöchigen Technikbewerbe vorbereiten zu können. So ganz kann das Siebenhofer auch nicht verstehen, aber "das ist ihre Sache, das interessiert mich nicht".

In einer Disziplin, in der es heuer keinen einzigen Bewerb gegeben hat, in der die hohe Favoritin Shiffrin ebenso fehlt wie die aktuelle Olympiasiegerin Michelle Gisin (muss wegen Knieproblemen die WM auslassen), fallen seriöse Prognosen natürlich schwer. So kann es durchaus sein, dass es eine echte Sensationssiegerin gibt.

Eine Sensation wäre es auch, wenn eine Österreicherin dabei eine Medaille machen würde, doch Ramona Siebenhofer hat genau das als Ziel. "Denn zum Spaß gehe ich da sicher nicht in das Starthaus." Siebenhofer hat mit zwei Abfahrtssiegen ihre Stärken natürlich im schnellen Teil, aber "in meiner Jugend war ich eine passable Slalomfahrerin und ganz verlernt man das nicht". So gab es die letzten Tage nach dem Abfahrtstraining auch jeweils noch eine ausgiebige Slalom-Einheit. Zu Siebenhofer kommen noch Christina Ager (zuletzt aber verkühlt), Ricarda Haaser sowie Franziska Gritsch, die als Technikerin eigentlich die besten Chancen haben sollte und im Abfahrtstraining am Donnerstag moderate 1,2 Sekunden Rückstand hatte.

Schlussfrage zur Kombination: In der kommenden Woche entscheidet die FIS über deren Fortbestand. Soll sie beibehalten werden? "Ich bin wegen der Kombi hier, also sollte ich Ja sagen. Aber so richtig vermissen würde sie wohl keine", meinte Haaser.

Quelle: SN