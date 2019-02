Lindsey Vonn: "Das macht mich sehr traurig"

Lindsey Vonn liefert noch einmal eine große Show bei der Ski-WM. Mit einem wilden Sturz, einem Einblick in ihr Seelenleben und einer Kampfansage: "Schreibt mich für Sonntag nicht ab."

Was dem alpinen Skisport ab der kommenden Woche fehlen wird, das bekam man am ersten WM-Tag in Åre gleich einmal ganz eindrücklich gezeigt. Das vorletzte Antreten in ihrer Karriere geriet unfreiwillig wieder einmal zur großen Lindsey-Vonn-Show: Erst mit einem spektakulären Abflug im Super G, dann mit einer Pressekonferenz, bei der sie einmal mehr die Alleinunterhalterin gespielt hat, aber auch ihre ganz traurigen Seiten präsentiert hat: "Mein Abschied vom Skisport wird vollkommen sein. Es würde mich zu traurig machen, da noch einmal zurückzukommen. Denn ein Leben ohne Skisport ist deprimierend für mich."