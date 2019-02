Lindsey Vonn: "Ich will nur noch Spaß haben"

Lindsey Vonns letzter Auftritt in Åre bei der gemeinsamen Abschiedsparty mit Aksel Lund Svindal verlief ohne Drama und Tränen. Doch auch sie sorgt sich um den Skinachwuchs.

Einmal hatte Lindsey Vonn noch die ganz große Bühne: bei der großen Abschiedsparty für sie und Aksel Lund Svindal. Mit dem ebenfalls abtretenden norwegischen Skistar zusammen schnitt sie die Torte in Herzform an ("Danke Lindsey und Aksel"), doch der Abend stand danach ganz in ihrem Zeichen und als sie um Mitternacht über die Tanzfläche gefegt ist, da hatten Svindal und Ingemar Stenmark schon längst das Weite gesucht.