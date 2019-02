Bei der alpinen Ski-WM in Aare steht am Sonntag die Abfahrt der Damen auf dem Programm - verfolgen Sie die Königsdisziplin im Liveticker!

Die letzte Abfahrt der Weltcupsaison am 26. Jänner in Garmisch-Partenkirchen konnte die Tirolerin Stephanie Venier für sich entscheiden. Führende in der Disziplinenwertung ist die Steirerin Nicole Schmidhofer vor ihrer Landsfrau Ramona Siebenhofer und der Slowenin Ilka Stuhec. Stuhec ist auch WM-Titelverteidigerin in der Abfahrt.

Anzeige

Wer holt heute Gold, Silber und Bronze? Kann das ÖSV-Quartett nach der Pleite im Super-G heute zurückschlagen? Die WM-Abfahrt in Aare beginnt um 12.30 Uhr - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN