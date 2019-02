Am Samstag steht bei der alpinen Ski-WM in Aare zum Abschluss der Damen-Bewerbe der Slalom auf dem Programm - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Die Schweizerin Wendy Holdener hat am Samstag im Damen-Slalom der Ski-WM in Aare im ersten Durchgang Bestzeit erzielt. Die Weltmeisterin in der Kombination und mit dem Team liegt 0,11 Sekunden vor Anna Swenn Larsson (SWE) und 0,15 vor Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin (USA). Knapp hinter der erkälteten Topfavoritin etablierte sich die Vorarlbergerin Katharina Liensberger (4./+0,27) als Medaillenanwärterin.

Die weiteren Österreicherinnen Katharina Huber (+1,58) und Katharina Truppe (1,85) folgen auf den Plätzen neun und zehn. Bernadette Schild (2,12) ist nach dem ersten Lauf Zwölfte.

Die Entscheidung im WM-Slalom fällt ab 14.30 Uhr - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Das Rennen im Liveticker:

