Am Freitag steht bei der alpinen Ski-WM in Aare der Riesentorlauf der Herren auf dem Programm - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Den letzten Riesentorlauf der Weltcupsaison am 12. Jänner in Adelboden konnte Salzburgs Ski-Superstar Marcel Hirscher für sich entscheiden. Hirscher ist auch Führender in der Disziplinenwertung und WM-Titelverteidiger im Riesentorlauf.

Kann Hirscher heute in Aare eine weitere Goldmedaille erobern? Wie ergeht es den anderen vier ÖSV-Startern? Der erste Durchgang des WM-Riesentorlaufs beginnt um 14.15 Uhr, die Entscheidung fällt ab 17.45 Uhr - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Das Rennen im Liveticker:

