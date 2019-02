Am Sonntag steht zum Abschluss der alpinen Ski-WM in Aare der Slalom der Herren auf dem Programm - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Den letzten Slalom der Weltcupsaison am 29. Jänner in Schladming konnte Salzburgs Ski-Superstar Marcel Hirscher für sich entscheiden. Hirscher ist auch Führender in der Disziplinenwertung und WM-Titelverteidiger im Slalom. Kann Hirscher trotz seiner Erkältung heute in Aare eine weitere Goldmedaille erobern? Nach dem ersten Lauf führt Hirscher nach einer fulminanten Fahrt vor dem Franzosen Alexis Pinturault. Auch die weiteren Österreicher kämpfen um die Medaillen mit: Marco Schwarz, Michael Matt und Manuel Feller liegen auf den Rängen drei bis fünf, Christian Hirschbühl ist Neunter.

Die Entscheidung im WM-Slalom fällt ab 14.30 Uhr - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Das Rennen im Liveticker:

