Der erste Bewerb bei der alpinen Ski-WM in Aare ist am Dienstag der Super-G der Damen - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker!

16 Mal wurde ein Damen-Super-G bei einer WM ausgetragen - und sieben Mal konnte eine Österreicherin gewinnen, keine andere Nation ist annähernd so erfolgreich. Auch die Weltcup-Ergebnisse der ÖSV-Damen in dieser Saison im Super-G können sich sehen lassen. Den letzten Super-G am 26. Jänner in Garmisch-Partenkirchen konnte die Steirerin Nicole Schmidhofer für sich entscheiden. Schmidhofer ist auch die WM-Titelverteidigerin im Super-G.

Anzeige

Die dreifache Slalomweltmeisterin Mikaela Shiffrin war bei einer Großveranstaltung noch nie in einer Speed-Disziplin am Start. Nun gehört die US-Amerikanerin als WM-Super-G-Debütantin auch bei diesem Bewerb zu den Favoritinnen - sie gewann heuer jedes der drei Super-G-Rennen, bei denen sie am Start war.

Wer holt heute Gold, Silber und Bronze? Wie ergeht es den ÖSV-Läuferinnen? Der Super-G in Aare beginnt um 12.30 Uhr - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN