Der zweite Bewerb bei der alpinen Ski-WM in Aare ist am Mittwoch der Super-G der Herren - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker!

Den letzten Super-G vor der WM am 27. Jänner in Kitzbühel konnte überraschend der Deutsche Josef Ferstl für sich entscheiden. Super-G-Weltmeister vor zwei Jahren in St. Moritz war der Kanadier Erik Guay, der aber vor dieser Saison seine Karriere beendet hat.

Wer holt heute Gold, Silber und Bronze? Wie ergeht es den ÖSV-Läufern Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer, Hannes Reichelt und Daniel Danklmaier? Der Super-G in Aare beginnt um 12.30 Uhr - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN