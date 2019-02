Marco Schwarz hofft in Aare auf weitere Medaille

Bei Vincent Kriechmayr hat man gesehen, was eine Medaille bewirken kann, Super-G-Silber hat er Abfahrts-Bronze folgen lassen. Marco Schwarz hofft auf einen ähnlichen Effekt, mit Kombi-Bronze hat er sein Ziel einer Medaille bei der Alpinski-WM in Aare erreicht. Nach dem Teambewerb folgen noch Riesentorlauf am Freitag und Slalom am Sonntag, seine Paradedisziplin kommt also zum Schluss.

SN/APA (Expa)/EXPA/JOHANN GRODER Schwarz kann nun beruhigt in die weiteren Rennen gehen