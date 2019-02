Matthias Mayer gegen die Norweger im Super-G der Ski-WM

Die einen sind auf dem Schnee groß geworden, der andere ist Spezialist bei Großereignissen: Im Super G der Herren sind die Rollen klar verteilt.

Vorhang auf zur Abschiedsshow des großen Aksel Lund Svindal: Der Norweger bestreitet am Mittwoch beim WM-Super-G - nur rund 80 Kilometer von der Grenze zu seinem Heimatland Norwegen entfernt - sein vorletztes Rennen, der ganz große Abschied wird ja am Samstag in der Abfahrt zelebriert. "Er wird in diesen zwei Rennen noch einmal alles raushauen", ist sich Hannes Reichelt sicher.