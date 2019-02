Matthias Mayer nach Ausfall: "Schreien ist immer gut"

Im Vorfeld hatte Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer noch erklärt, dass es in einem Super-G schnell sein könne, dass man an einem Tor vorbeifahre, und dass da auch die Routine nicht wirklich helfe. Nachdem es ihm dann im WM-Super-G am Mittwoch in Aare zum dritten Mal bei einem Großereignis passiert war, wollte er am liebsten einfach laut losschreien.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Mayer war bis zum Ausfall mit einer Top-Zeit unterwegs