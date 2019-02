Nach dem ersten Gold "nur keine Gier"

Mikaela Shiffrin hat bei einem Hundertstelkrimi Glück mit Zeitabstand und der Sicht. Jetzt will sie dank des ersten Titels ihr Programm bei der WM reduzieren.

Es war ein Rennen für die Rekordbücher im Skisport: Mit der knappsten Entscheidung, die es jemals in einem WM-Super G bei den Damen gegeben hat, gewann Mikaela Shiffrin am Dienstag erstmals Gold in dieser Disziplin - 0,02 Sekunden vor der Italienerin Sophia Goggia. Zwar hat auch Michaela Dorfmeister 2003 mit 0,02 Sekunden Vorsprung gewonnen, doch am Dienstag in Are ging es mit diesen Zeitabständen weiter: Die ersten vier des Feldes lagen in einem Zeitfenster von nur 0,07 Sekunden, die Achtklassierte Ilka Stuhec war nur 0,26 Sekunden zurück.