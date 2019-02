Åre, die Heimat von Skikönigen und echten Königen

Schwedens König Carl XVI. Gustaf machte seine Aufwartung in Begleitung von Skikönigin Anja Pärson.

Könige, so weit das Auge reicht, bevölkern derzeit Åre. Natürlich ist der ewige Skikönig Ingemar Stenmark da, er ist quasi der Leibeigene von Ski-Queen Lindsey Vonn, die ihr Vorbild wie am Nasenring durch die Manege zerrt. Und natürlich sind die schwedischen Skiköniginnen da: Pernilla Wiberg, die sich heute dem biederen Brotberuf der TV-Journalistin hingibt, und Anja Pärson, die zur Königin von Åre 2007 wurde, mit drei Goldmedaillen, einmal Silber und einmal Bronze - heute undenkbar.

Der richtige König, der stand am Dienstag plötzlich ganz hemdsärmelig im Pressezentrum und blickte den verdutzten Reportern über die Schulter: Schwedens König Carl XVI. Gustaf kam in Begleitung seiner Gemahlin und eben Skikönigin Pärson (im Bild) auf einen Sprung vorbei, um sich den Berufsstand näher anzusehen, der seinen Ruf in den letzten Jahren ganz schön ramponiert hat. Aber uns dürfte er nicht mit den Skandalgeschichten in Verbindung gebracht haben, denn uns hat er freundlich zugelächelt. Dass Carl XVI. Gustaf hier vorbeischaut, ist nicht überraschend, denn mit Sportereignissen hat er ja durchaus freudvolle Erfahrungen gemacht: 1976 hat er seine Frau Silvia Sommerlath bei den Olympischen Spielen in Innsbruck kennengelernt.