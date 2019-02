Shiffrin spielt vor der WM mit der Konkurrenz

Die US-Amerikanerin feierte in Marburg ihren 56. Weltcupsieg und ist bereit für Åre.

Mikaela Shiffrin bleibt im Ski-Weltcup der Damen das Maß aller Dinge. Am Samstag feierte die US-Amerikanerin in Marburg ihren schon 13. Sieg in der aktuellen Saison, sie gewann den Slalom vor der Schwedin Anna Swenn-Larsson und der Schweizerin Wendy Holdener. Nach einem überragenden ersten Durchgang fuhr Shiffrin im zweiten Lauf mit angezogener Handbremse. "Der zweite Lauf war auch in Ordnung, aber bei gewissen Passagen habe ich versucht, schlau zu fahren."