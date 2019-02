Siebenhofer über Kombi: "Immer mit Spaß und Freude dabei"

Ramona Siebenhofer ist prinzipiell eine Befürworterin der Alpinen Kombination. "Ich bin immer mit Spaß und Freude dabei", sagte die Steirerin vor der Damen-Kombi der WM in Aare am Freitag (11.00/16.15 Uhr). Sie übte aber Kritik an der Art und Weise, wie der Internationale Skiverband (FIS) mit dem Bewerb umgeht. "Man muss, denke ich, einfach diese Formate überdenken", betonte sie.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Siebenhofer übt auch leise Kritik an der Kombi