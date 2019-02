Ski WM live: Alpine Kombination der Herren in Aare

Der nächste Bewerb bei der alpinen Ski-WM in Aare ist am Montag die Kombination der Herren - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker!

Titelverteidiger in der alpinen Kombination ist der Schweizer Luca Aerni. Salzburgs Ski-Superstar Marcel Hirscher holte bei der Ski-WM 2017 in St. Moritz die Silbermedaille, und zwar mit nur einer Hundertstelsekunde Rückstand auf Sieger Aerni. Diesmal verzichtet Hirscher allerdings auf ein Antreten in der Kombination.

Anzeige

Die einzige bisherige Kombination in der heurigen Weltcupsaison in Wengen konnte der Kärntner Marco Schwarz für sich entscheiden. Zum engsten Favoritenkreis gehören heute auch die starken Franzosen Alexis Pinturault und Victor Muffat-Jeandet.

Wer holt in Aare Gold, Silber und Bronze? Wie ergeht es den ÖSV-Läufern? Der erste Teil der Kombination, die Abfahrt, beginnt um 11 Uhr, die Entscheidung im Slalom fällt ab 14.30 Uhr - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN