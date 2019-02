Ski-WM live: Slalom der Herren in Aare

Am Sonntag steht zum Abschluss der alpinen Ski-WM in Aare der Slalom der Herren auf dem Programm - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Den letzten Slalom der Weltcupsaison am 29. Jänner in Schladming konnte Salzburgs Ski-Superstar Marcel Hirscher für sich entscheiden. Hirscher ist auch Führender in der Disziplinenwertung und WM-Titelverteidiger im Slalom. Hirschers schärfste Konkurrenten waren heuer bislang der Franzose Clement Noel und Dauerrivale Henrik Kristoffersen aus Norwegen.

Anzeige

Kann Hirscher heute in Aare eine weitere Goldmedaille erobern? Wie ergeht es den anderen vier ÖSV-Startern Manuel Feller, Michael Matt, Marco Schwarz und Christian Hirschbühl? Der erste Durchgang des WM-Slaloms beginnt um 11 Uhr, die Entscheidung fällt ab 14.30 Uhr - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN