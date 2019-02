Ski-WM: Slowakin Vlhova gewinnt Gold im Damen-Riesentorlauf

Die neue Weltmeisterin im Riesentorlauf heißt Petra Vlhova. Die Slowakin setzte sich am Donnerstag bei der WM in Aare um 0,14 Sek. vor der Deutschen Viktoria Rebensburg durch und holte die erste alpine Goldmedaille für ihr Heimatland und nach Silber in der Kombination ihr zweites Edelmetall in Schweden. Bronze ging an Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA.

Die Österreicherinnen spielten wie erwartet im Kampf um die Medaillen keine Rolle. Katharina Liensberger landete als beste rot-weiß-rote Athletin auf Rang zwölf, Ricarda Haaser wurde 15. und Katharina Truppe belegte den 24. Platz. Bernadette Schild war bereits im ersten Lauf gestürzt und ausgeschieden. Erstmals in der Geschichte von Weltmeisterschaften schaffte es keine ÖSV-Läuferin im Riesentorlauf in die Top Ten. Anzeige Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN

Mehr zum Thema