Eine Weltmeisterschaft ist immer auch eine Leistungsschau einer Sportart - das ist in der Leichtathletik nicht anders als im Schwimmen oder im Fußball. Legt man diese Überlegung als Maßstab an, dann scheint es um den alpinen Skisport aktuell schlecht bestellt zu sein: Dürftig besetzte Tribünen in den ersten WM-Rennen, kaum Stimmung und ein Ort, der gähnend leer ist. Was nicht ganz überraschend kommt, denn wer im Jänner noch ein Zimmer gesucht hat, der bekam Angebote um 440 Euro - pro Nacht und Zimmer. Dass sich das viele ersparen wollten, ist verständlich, jetzt werden halt die vielen leeren Zimmer zum Schleuderpreis verhökert. Dazu ein WM-Veranstalter, der es schulterzuckend zur Kenntnis nimmt, dass die Hauptdarsteller dieser WM und deren Material auf der Anreise irgendwo verloren gegangen sind. Und der Sport? Offenbar nebensächlich, denn die Abfahrten wurden wegen TV- und Sponsorverträgen durchgepeitscht, egal auf welcher Strecke, egal, mit wie viel Neuschnee.