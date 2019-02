Glanzvolle Momente waren bei dieser Ski-WM rar gesät. Daher rückten viele andere Problemfelder im Skisport in das Blickfeld.

Es ist naturgemäß ganz unterschiedlich, was von Ski-Weltmeisterschaften in Erinnerung bleibt. Manchmal reicht die exponierte Lage des Ortes wie in der spanischen Sierra Nevada oder in Beaver Creek in Colorado. Sehr oft sind es dramatische Titel-Entscheidungen und manchmal war der erste WM-Titel gleichbedeutend mit dem Beginn einer ganz großen Karriere - wir erinnern uns an Hirschers legendären WM-Slalom in Schladming 2013.