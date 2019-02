Abfahrts-Olympiasieger Fritz Strobl schreibt für die SN "Strobls Streifzug".

Meine Erinnerungen an Åre sind ja durchaus gut, auch wenn die WM nicht nach Wunsch begonnen hat. Ich musste in eine Super-G-Qualifikation, was ich gar nicht nachvollziehen konnte. Den Startplatz habe ich mir trotzdem geholt und weil damals das Rennen einige Tage verschoben werden musste, war die schlechte Laune bald weg. Mir ist klar geworden, dass es meine letzte WM sein wird, in meiner letzten Saison. Und ich wollte allen noch einmal beweisen, was ich draufhabe.