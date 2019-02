Temperaturanstieg in Aare für Organismus kein Problem

Der krasse Temperaturanstieg von Minusgraden im deutlich zweistelligen Bereich am Mittwoch auf ein leichtes Plus Donnerstagmittag bei der Alpin-Ski-WM in Aare sei für den Organismus normalerweise gut wegzustecken. Das sagte ÖSV-Teamarzt Franz Unger auf Nachfrage der APA - Presse Agentur.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Ager und Konsorten finden traumhafte Bedingungen vor