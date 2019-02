Tippler-Bestzeit im ersten Abfahrtstraining der WM

Tamara Tippler hat im ersten Training für die WM-Abfahrt der Damen am Montag die Bestzeit aufgestellt. Die Steirerin hielt in Aare nicht nur Corinne Suter aus der Schweiz und die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie auf Distanz, sondern auch ihre Teamkolleginnen. Mit Nicole Schmidhofer (4.), Stephanie Venier (5.), Ramona Siebenhofer (6.) und Ricarda Haaser (8.) landeten fünf ÖSV-Damen in den Top Ten.

SN/APA (EXPA)/EXPA/JOHANN GRODER Tippler dürfte sich auf der Strecke wohlfühlen