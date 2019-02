Vincent Kriechmayr setzt Fokus nun auf die Super-G-Kugel

Vincent Kriechmayr hat am Dienstag "voll zufrieden" die Heimreise von den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare angetreten. "Jetzt freue ich mich auf daheim. Das Ziel war eine Medaille, jetzt habe ich zwei", sagte der Oberösterreicher, der sich darüber freut, dass so viele mit ihm mitfeiern wollen, er dies am liebsten aber erst nach Saisonende machen würde. Denn er hat noch einiges vor.

SN/APA (EXPA)/EXPA/JOHANN GRODER Mit zwei Medaillen kehrt man gerne heim