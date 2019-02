Vom Europacup zum WM-Debüt in fünf Wochen

Im Dezember noch verzweifelt, heute am Super-G-Start: Die ziemlich unglaubliche Geschichte des Daniel Danklmaier.

Wenn Daniel Danklmaier über seine Karriere spricht, dann definiert er das über Jahreszahlen: 2011, 2013, 2015. Dahinter verbergen sich keine Erfolge, sondern Tiefschläge: 2011 Ausriss der Patellasehne vom Knochen, 2013 Kreuzbandriss, 2015 neuerlich Kreuzbandriss. Beim 25-Jährigen schien alles vorbei zu sein, bevor es angegangen ist. "Ja, es gab schon die Momente, in denen man sich fragt, ob das alles noch etwas wird, und zu zweifeln beginnt", sagte er nun in Åre, im offiziellen WM-Dress des ÖSV. "Dass dann alles so gekommen ist", sagt der Ennstaler, "ist unglaublich."