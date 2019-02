Weltmeister Paris: Nach dem Zweifel kam Gold

Dominik Paris gewinnt mit schlechter Fahrt WM-Gold, Vincent Kriechmayr rettet Silber.

Matthias Mayer gegen die Norweger, das war der Tenor vor dem heurigen WM-Super-G. Am Ende musste man an die WM-Entscheidung 2007 hier zurückdenken: Damals gewann ein Südtiroler, den keiner auf der Rechnung gehabt hat, Gold: Patrick Staudacher. Der erklärte - mittlerweile als Trainer des italienischen Teams - seinem Schützling Dominik Paris die Linie, die ihm damals Gold gebracht hat. Und manchmal wiederholt sich nicht nur in der Politik, sondern auch im Sport die Geschichte: Paris gewann Gold, nachdem er bei der Zieldurchfahrt noch enttäuscht den Kopf geschüttelt hat. "Das war eigentlich keine gute Fahrt, aber am Ende war ich der Glückliche an diesem Tag."