Wie unsere roten Trinkbecher hier die Welt retten

Die Ski-WM in Are ist das erste zertifiziert nachhaltige Sport-Großereignis der Welt. Symbolisch dafür steht ein Thermobecher.

Jedes große Sportereignis geht mit der Akkreditierung los - ohne diese Plastikkarte um den Hals ist man ja quasi ein Outlaw. Aber in Are gibt es einen Ausweis und gleich einen Thermo-Trinkbecher oben drauf. Eine nette Geste? Auch, aber eine mit Sinn. "Das ist kein Geschenk, das ist unser Teil zur Nachhaltigkeit", erklärt uns die Dame am Empfangsschalter. Aha. Fortan wird erwartet, dass man seinen Kaffee, seinen Tee oder sein alkoholfreies Öko-Bier im Pressezentrum nur aus dieser Flasche und ja nicht aus einem Pappbecher trinkt.