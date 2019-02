Wien-Åre: In 58 Stunden

Eine Odyssee zur Ski-WM nach Schweden. Der ehemalige Abfahrtsweltmeister Luc Alphand brauchte noch länger. Was für ein Trost für den Berichterstatter.

"Hat der das Fahrrad genommen oder ist der gar zu Fuß unterwegs?", wird sich vielleicht der eine oder andere Schelm bei einem Blick auf folgende Zeitrechnung ins Fäustchen lachen. Abflug von Wien am Sonntag um 9.10 Uhr, Ankunft in Åre am Dienstag um 19.24 Uhr. Macht in Summe eine Odyssee von 58 Stunden und 14 Minuten für diese 2247,7 Kilometer lange Strecke, für die der Routenplaner für Autos eine Fahrzeit von 27 Stunden auswirft.