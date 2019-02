Winterwetter in Aare soll am Sonntag an Heftigkeit verlieren

Am Sonntag sollte das Wetter in Aare günstiger für eine Ski-Abfahrt der Alpinen sein als am Samstag. Die Gefahr von Wetterkapriolen sind laut Aare-2019-Meteorologin Pia Hultgren aber nicht gebannt. Das Problem könnte sein, "dass es gelegentlich Nebel und schwache Winde gibt, der Schneefall wird hoffentlich in der Früh kommen", sagte Hultgren am Samstagabend.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Trübe Aussichten herrschten am Samstag.