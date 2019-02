Wo selbst Ibrahimovic eine Villa hat

Was der Arlberg für Österreich ist, ist Åre für Schweden: die Wiege des Wintertourismus und des Alpinsports.

Die Geburtsstunde des aktuellen WM-Orts schlug zu einer Zeit, da Norwegen und Schweden noch ein Königreich (zusammen mit Südschweden "Tre Kronor") waren: Im Jahr 1882 ließ der damalige König Oscar II. eine Bahnlinie von Östersund nach Trondheim bauen - und ziemlich in der Mitte lag zwischen einem kleinen See und einem ziemlich mächtig wirkenden Berg der kleine Ort Åre, der damals ebenfalls eine Bahnstation bekam. Der für Schweden eindrucksvolle Åreskutan - zwar nur 1420 Meter hoch, aber in einer flachen Landschaft ist auch das beeindruckend - wirkte wie ein Magnet auf die Touristen, die auf den Berg hinaufwollten und daher "Luftgäste" genannt wurden. 1910 errichtete man für diese sogar eine Bahn auf den Berg: die "Åre Bergbana" (Bild), die auch heute noch fährt und die wohl die meistfotografierte Sehenswürdigkeit hier ist. Das war der Beginn des Wintersports in Schweden, bald danach gab es den Åre Slalomklubb und 1954 schon die erste Ski-WM.