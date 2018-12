Slalom am Semmering: Shiffrin siegt erneut, Liensberger auf Platz vier

Mikaela Shiffrin hat am Semmering Kurs auf ihren 36. Sieg im Slalom aufgenommen. Die US-Amerikanerin rangiert nach dem ersten Durchgang am Samstag mit 0,48 Sekunden Vorsprung auf die Slowakin Petra Vlhova auf Rang eins - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Mikaela Shiffrin hat am Samstag auch den vierten Slalom der alpinen Ski-Weltcupsaison gewonnen. Am Semmering distanzierte die 23-jährige US-Amerikanerin die Riesentorlaufsiegerin von Freitag, Petra Vlhova, um 0,29 Sekunden. Rang drei ging an die Schweizerin Wendy Holdener (+0,38). Die Vorarlbergerin Katharina Liensberger (0,75) schaffte als Vierte ihr bestes Weltcupresultat.

Anzeige

Shiffrin ist mit ihrem 36. Weltcuperfolg im Slalom nun auch alleinige Disziplinen-Rekordhalterin vor der ehemaligen ÖSV-Läuferin Marlies Raich (Schild). Zweitbeste Österreicherin wurde am Samstag Katharina Truppe (1,58) als Fünfte, Katharina Huber landete auf Rang 21.

Das Rennen zum Nachlesen im Liveticker:

Quelle: SN