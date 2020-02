Für den österreichischen Slalomspezialisten Marc Digruber ist die Saison frühzeitig beendet. Der Niederösterreicher zog sich im Slalom am Samstag in Chamonix (FRA) auf der Fahrt zu Platz 21 bei einem Fast-Sturz einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung in der Privatklinik Hochrum, wie der ÖSV mitteilte.

SN/APA (Archiv/AFP)/JOE KLAMAR Digruber kam gleich unter das Messer