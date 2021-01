SN exklusiv: Steigen die Lauberhornrennen in Kitzbühel?

Noch kämpft man in der Schweiz um die Durchführung der Lauberhorn-Rennen, aber mittlerweile gibt es einen sensationellen Plan B: Alles wird in Kitzbühel ausgetragen.

Noch kämpft SwissSki um seinen Ski-Klassker mit zwei Abfahrten und einem Slalom am Lauberhorn - doch nach stark gestiegenen Corona-Fallzahlen in dem Bergdorf (allein 100 neue Fälle Montag früh) stehen die Vorzeichen auf Absage. Dafür gibt es jetzt einen sensationellen Plan B: Alles wird nach Kitzbühel verlegt. Schon am kommenden Wochenende könnten hier zwei Slaloms stattfinden, in der Folgewoche, der "echten" Hahnenkamm-Woche, dann zwei Abfahrten und ein Super G. Die FIS, die Oks und die Behörden beraten gerade.

...