SN-Sportchef Richard Oberndorfer spricht mit Redakteur Gerhard Öhlinger, der für die SN seit zwei Wochen bei den Olympischen Spielen in Peking im Einsatz ist. Was hat es der Olympiabewegung gebracht und welche Eindrücke hat er in seiner Zeit in China erlebt? Donnerstag, 17. Februar 2022, 18.00 Uhr

