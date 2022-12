Andreas Prommegger steuert mit "wahnsinnigem" Sieg auf den 50er zu

Gut gepokert, hart gekämpft und schließlich alles gewonnen: Österreichs Paradesnowboarder holt in Carezza seinen ersten Sieg im Riesentorlauf seit zwei Jahren.

Beim Saisonauftakt noch hauchdünn am Sieg vorbei, als er im Teambewerb beim vorletzten Tor einfädelte, hat Andreas Prommegger eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass der Weg zum Weltcup(gesamt)sieg auch heuer nur über ihn führt. Gleich mehreren Unwägbarkeiten zum Trotz gewann der 42-jährige St. Johanner den Parallelriesentorlauf der Raceboarder in Carezza. Als Zwölfter der Qualifikation veränderte er noch das Set-up seines neuen PGS-Boards. "Der Poker ist aufgegangen", sagte Prommegger, der sich zudem in nur einem der vier K.-o.-Duelle den Kurs aussuchen konnte - dann im Finale gegen Dario Caviezel auch noch schlecht startete, schließlich aber mit einer Aufholjagd seinen 22. Weltcupsieg perfekt machte. Es war dies der 49. Podestplatz seiner Karriere, am Samstag in Cortina steuert Prommegger auf den 50er zu, ein höchst seltenes Jubiläum im Weltcup.

"Ein Wahnsinn. Jetzt kann kommen, was will", jubelte der hochdekorierte Routinier über seinen ersten Podestplatz im Riesentorlauf seit zwei Jahren. Alter schützt also weiterhin nicht vor Erfolgen von Salzburgs Paradeboardern. Damit Prommegger wie Claudia Riegler (49) - verpasste knapp die Final-Qualifikation - den Rekord als ältester Weltcupsieger holt, müsste er noch eine Saison anhängen.