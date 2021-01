Snowboard: Anna Gallers Debüt im Weltcup wird "eine große Nummer"

Die 18-jährige Radstädterin fiebert den Cross-Bewerben in Valmalenco entgegen - und holte sich dafür Tipps von ihren erfolgreichen Salzburger ÖSV-Kollegen.

Ebenso lange wie erfolgreich wird Salzburg im Snowboardweltcup durch seine Aushängeschilder Claudia Riegler und Andreas Prommegger vertreten. Das kann und wird sich bereits an diesem Wochenende ändern. Wenngleich Anna Galler bei ihrem Weltcupdebüt im Boardercross freilich viel kleinere Brötchen backen will, so fiebert die 18-jährige Radstädterin den Rennen Valmalenco entgegen. "Die Vorfreude ist sehr groß, wenngleich ich auch mit sehr gemischten Gefühlen nach Italien fahre, weil das schon eine sehr große Nummer ist", sagt Galler. Ihr Potenzial hat sie bereits ...