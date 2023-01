Claudia Riegler, 49, unermüdlich: Mit neuem Schwung in Gasteiner Klassiker

Das Pongauer Snowboard-Ass fährt beim Weltcup-Heimrennen um einen weiteren Spitzenplatz - mit neuem Material und reichlich Erfahrung. Von einem Abschied ist keine Rede. Der zweite Lokalmatador Andreas Prommegger tritt als Führender des Gesamtweltcups an und ist nach überstandener Grippe wieder fit.

Der mangelnde Schnee kann Claudia Rieglers Vorfreude auf den Heim-Weltcup in Bad Gastein nicht trüben. "2003 gab es noch weniger. Bei einem Nachtslalom ist der Flair ohnehin speziell. Ich freue mich auf die Rennen, fühle mich hier einfach wohl", sagt das 49-jährige Snowboard-Ass aus Flachau. Mit dem sieben Jahre jüngeren Andreas Prommegger hält sie beim Klassiker auch heuer Salzburgs Fahnen hoch. Keiner stand hier öfter am Start als die Lokalmatadoren, keiner carvte öfter auf das Podest. Beim Parallelslalom am Dienstag ...