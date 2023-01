Ein Phänomen: Lokalmatadorin Claudia Riegler rast in Bad Gastein zum zweiten Platz

Nur Landsfrau Daniela Ulbing konnte die 49-jährige Pongauerin beim Weltcup-Nachtslalom in Bad Gastein stoppen. Mit Andreas Prommegger überzeugte auch der zweite Lokalmatador beim Snowboard-Weltcup. Das geschlossen starke ÖSV-Team nimmt im Teambewerb am Mittwoch neuerlich Spitzenplätze ins Visier.

Breiter hätte Claudia Rieglers Grinsen nach dem Nachtslalom in Bad Gastein am Dienstagabend kaum sein können. Zwar hatte die 49-jährige Snowboarderin aus Flachau im Finale des Weltcup-Klassikers Titelverteidigerin Daniela Ulbing aus Kärnten den Vortritt lassen müssen. Doch der sensationelle Auftritt der Lokalmatadorin überstrahlte alles. "Ich bin überglücklich. Dieser zweite Platz im Heimrennen hat nach dem rumpeligen Saisonstart einen hohen Stellenwert", sagt Riegler, die sich mit nagelneuem Material und verändertem Set-up sichtlich wohlfühlte. "Das Rennen war ein absoluter Genuss, die Piste auch bis zum Schluss perfekt."

Mit der schnellsten Qualifikationszeit hatte sich die Gastein-Siegerin von 2019 eine perfekte Ausgangsposition für die Entscheidung geschaffen. Und in dieser hielt Rieglers Erfolgslauf an. Nach einem souveränen Sieg im Achtelfinale über die Deutsche Melanie Hochreiter, die es nicht ins Ziel schaffte, und einem Hundertstelkrimi gegen Landsfrau Sabine Schöffmann, die den ersten Slalom dieser Weltcup-Saison gewonnen hatte, wartete im Semifinale eine Angstgegnerin. Doch auch die Schweizerin Ladina Jenny konnte die Pongauerin nicht stoppen. Erst ÖSV-Kollegin Ulbing verhinderte Rieglers zweiten Triumph in der Heimat, mit dem sie ihre Bestmarke als älteste Siegerin im Weltcup übertroffen hätte. Ulbing war um 72 Hundertstelsekunden und damit auch im siebenten Duell mit Salzburgs Aushängeschild schneller.

Stark präsentierte sich auch die zweite heimische Snowboard-Größe. Andreas Prommegger, der nach einer überstandenen Grippe keine optimale Vorbereitung auf den Klassiker bestritten hatte, fehlten im Viertelfinale gegen den Deutschen Stefan Baumeister - auf dem schwierigeren Kurs - nur acht Hundertstel. Zuvor hatte der Qualifikationszehnte den Italiener Marc Hofer knapp bezwungen. "Meine Leistung war wirklich gut. Ich habe das Maximum herausgeholt", sagt der 42-Jährige aus St. Johann - voll des Lobes für das Heimevent. "Ich bin dankbar für dieses besondere Rennen."

Im Finale der Herren verhinderte der überragende Italiener Maurizio Bormolini den zweiten Saisonsieg des Kärntners Alexander Payer. Das starke ÖSV-Ergebnis - fünf Herren in den Top-8, österreichisches Damenfinale - stimmt zuversichtlich für den Teambewerb am Mittwoch (ab 11.45 Uhr, live auf ORF 1 ab 12.35).