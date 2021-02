Radstädterin verpasste in Valmalenco als Zweite nur knapp ihren Premierensieg.

Bei ihrem Weltcup-Debüt vor drei Wochen in Valmalenco kam Anna-Maria Galler zwar nicht über Rang 25 hinaus, konnte aber im Duell mit der Elite im Snowboardcross reichlich Erfahrung sammeln. Das scheint sich ausgezahlt zu haben. Denn am Samstag fuhr die 18-jährige Radstädterin am selben Ort ihren ersten Stockerlplatz im Europacup ein. Galler musste sich im Finale nur Maeva Estevez aus Andorra geschlagen geben. Tags zuvor war die aufstrebende Salzburgerin noch auf Rang fünf gelandet. Je einmal unter die Top 10 fuhren die beiden Steirerinnen Tanja Kobald (9. am Samstag) und Lara Kristin Stockreiter (10. am Freitag). In der Europacup-Gesamtwertung liegt Galler nun als beste heimische Boarderin auf Rang sechs.

Noch stärker schnitten Österreichs Männer ab. Im ersten Bewerb triumphierte der Vorarlberger Luca Hämmerle vor dem Italiener Thomas Belingheri und dem Wahl-Vorarlberger Julian Lüftner. Der Niederösterreicher Marco Dornhofer (5.), der Burgenländer Sebastian Jud (7.) und der Oberösterreicher Andreas Kroh (12.) landeten ebenfalls im Spitzenfeld.

Im zweiten Rennen sorgten Lüftner und Hämmerle sogar für einen rot-weiß-roten Doppelsieg. Kroh (4.), Jud (5.) und Dornhofer (6.) rundeten die starke Vorstellung des ÖSV-Herrenteams ab. In der Europacup-Gesamtwertung liegen nach fünf von elf Rennen mit Jud (251 Punkte), Hämmerle (180) und Lüftner (160) gleich drei Österreicher voran.



Quelle: SN