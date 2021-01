Die einmalige Chance auf einen weiteren Höhepunkt im Salzburger Sport-Winter wurde trotz eines "außergewöhnlichen" Kraftakts um einen Tag verpasst.

Die Finanzierungen waren im Trockenen, die Organisationsstrukturen fixiert und die Veranstalter motiviert - und dennoch mussten die Gasteiner Verantwortlichen am Freitagvormittag vermelden: Die Parallelbewerbe der Snowboard-WM in dieser Saison gehen in Rogla über die Bühne. Die Slowenen hatten Österreichs Weltcupklassiker um einen Tag ausgebremst. "Sie hatten offenbar 14 Tage Vorsprung, wurden von der FIS früher gefragt", sagt Franz Naturner, Geschäftsführer von Gastein Tourismus. Die Veranstalter hatten mit dem Land Salzburg und dem ÖSV ein Konzept ausgearbeitet, die Region am Freitag ...