Prommegger fährt bei Parallel-Riesentorlauf in Scuol aufs Podest

Salzburger Routinier setzte sich im kleinen Finale durch. Claudia Riegler im Achtelfinale ausgeschieden.

Salzburgs Snowboard-Dauerbrenner sind nicht nur auf heimischem Schnee stark. Wenige Tage nachdem Claudia Riegler beim Weltcup in Bad Gastein auf Platz zwei gerast war, zeigte auch Andreas Prommegger, dass er noch immer für einen Podestplatz gut ist. Der 42-jährige St. Johanner verlor beim Parallel-Riesentorlauf in Scuol nur sein Halbfinalduell gegen den späteren Sieger Oskar Kwiatkowski aus Polen. Im Kampf um Platz drei setzte sich Prommegger gegen den Slowenen Tim Mastnak klar durch. Damit hat auch im fünften Rennen der Parallel-Saison ein Österreicher den Sprung aufs Herren-Podest geschafft. Zudem führt Prommegger weiterhin den Gesamtweltcup weiter an.

Bei den Frauen fuhr Gastein-Gewinnerin Daniela Ulbing als beste Österreicherin auf Rang fünf und verteidigte damit ihre Führung im Gesamweltcup. Claudia Riegler aus Flachau schaffte zwar erneut die Qualifikation für die Top 16, musste sich aber bereits im Achtelfinale der Japanerin Tsubaki Miki geschlagen geben. Der Sieg ging an die Deutsche Carolin Langenhorst vor deren Landsfrau Ramona Hofmeister.