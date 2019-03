Der Salzburger Snowboarder Andreas Prommegger musste in Scuol seine Hoffnung auf eine Weltcup-Kugel früh begraben.

Andreas Prommegger hat keine Chance mehr auf den Gewinn einer Kristallkugel im Snowboard-Weltcup. Der 38-jährige Salzburger scheiterte am Samstag bereits in der Qualifikation des Parallel-Riesentorlaufs in Scuol und musste sich damit in der Disziplinwertung hinter dem Slowenen Tim Mastnak mit Rang zwei begnügen. Im Parallel-Gesamtweltcup ist er als aktuell Fünfter ebenfalls aus dem Titelrennen.

"Ich war eigentlich gut unterwegs, bis ich fünf, sechs Tore vor dem Ziel nicht mehr von der Kante gekommen bin. Ich bin deshalb bei den nächsten Schwüngen zu gerade geworden und schließlich durch ein Tor durchgefahren", sagte Prommegger. Der ÖSV-Fahrer gab damit im letzten Rennen das Trikot des Disziplinführenden noch aus der Hand. "Das ist natürlich sehr bitter, wenn du mit dem Leadertrikot in das letzte Rennen gehst. Der zweite Platz im PGS-Weltcup ist nur ein schwacher Trost", betonte Prommegger.

