Promegger scheiterte bereits in der Quali.

Fünf Tage nach WM-"Blech" hat Snowboard-Routinier Claudia Riegler am Samstag an gleicher Stelle auch im Weltcup-Bewerb von Rogla als beste Österreicherin Platz vier im Parallel-Riesentorlauf belegt. Im kleinen Finale musste sich die 47-Jährige aus Flachau Julie Zogg aus der Schweiz geschlagen geben. Der Sieg ging an die Deutsche Ramona Hofmeister vor der Russin Sofia Nadirschina. Das Duo macht sich in zwei Wochen beim Parallel-Saisonfinale in Berchtesgaden auch die Disziplinwertung aus.

"Schön langsam reicht es jetzt mit den vierten Plätzen, aber ich bin heute weniger enttäuscht als bei der WM", gestand Riegler. "Einerseits geht es bei einem Großereignis nur um die Medaillen, andererseits habe ich am Montag im kleinen Finale ziemlich gepatzt. Das war heute ganz anders. Ich bin gegen Julie (Zogg, Anm.) einen Superlauf gefahren, aber sie hat es noch etwas besser erwischt."

Zogg erwies sich am Samstag in Slowenien als unüberwindbar für die Österreicherinnen: Daniela Ulbing (14.) war bereits im Achtelfinale an der Schweizerin gescheitert, die schließlich fünftplatzierte Sabine Schöffmann im Semifinale. Olympiasiegerin Julia Dujmovits, die am Montag in ihrer Comeback-Saison WM-Bronze geholt hatte, war schon in der Qualifikation hängengeblieben.

Bei den Männern kam für Alexander Payer das Aus im Viertelfinale, Lukas Mathies verabschiedete sich Achtelfinale. Es siegte der Russe Andrej Soboloew vor Roland Fischnaller und Aaron March (beide ITA). Der Salzburger Andreas Prommegger (19.), der Kärntner Fabian Obmann (23.) und der Niederösterreicher Benjamin Karl (26.) blieben an der Qualifikationshürde hängen.