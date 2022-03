Andreas Prommegger ist vor den letzten drei Einzelrennen Zweiter im Slalom- und Fünfter im Gesamtweltcup. Claudia Riegler hat nach einer harten Zeit um Olympia wieder Lunte gerochen.

Nach mehreren Wochen Pause greift Salzburgs Snowboardduo Claudia Riegler und Andreas Prommegger wieder ins Geschehen ein. Und das Weltcupfinale hat es in sich: Nicht weniger als fünf Rennen stehen in den kommenden neun Tagen auf dem Programm. Prommegger startet am Samstag in Piancavallo als Zweiter der Slalomwertung ins Rennen um die kleine Kristallkugel und hat auch den Gesamtweltcup noch nicht ganz abgeschrieben.

"Es motiviert umso mehr, wenn man vor den letzten Rennen noch die Chance auf eine Kugel ...