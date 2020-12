Snowboard: Weltcup in Bad Gastein findet doch statt

Nach einer "Neubewertung" wegen der rückläufiger Infektionszahlen im Gasteinertal findet der Snowboard-Weltcup Anfang Jänner doch statt - ohne Zuschauer.

Der Snowboard-Weltcup in Bad Gastein findet nun doch statt. Ausschlaggebend war eine "Neubewertung der Situation vor Ort", wie der ÖSV am Dienstag bekannt gab. Diese macht die Durchführung der Veranstaltung am 12. und 13. Jänner 2021 nun doch möglich. Beide Rennen finden aber natürlich ohne Zuschauer statt.

Ursprünglich waren die Bewerbe wegen der regionalen Covid-19-Situation abgesagt worden. Drei Wochen vor dem Veranstaltungstermin wurden nun aber sämtliche relevanten Themen für eine Umsetzung der Rennen evaluiert. Vor allem die rückläufigen Infektionszahlen im Gasteinertal haben zur Folge, dass der Weltcup-Klassiker der Parallelboarder wieder in den Rennkalender aufgenommen werden kann. Zu Beginn des neuen Jahres kämpfen daher Benjamin Karl und Co. auf der Buchebenwiese nun doch um den Sieg.

Etwa 100 Raceboarder und Boarderinnen bestreiten am 12. Jänner 2021 die Qualifikation um einen der 16 Startplätze für das Flutlichtfinale am Abend. Tags darauf geht der Mixed-Teambewerb in Szene.

Quelle: APA