Snowboarder feiern makellosen Heimtriumph

Andreas Prommegger fährt mit Daniela Ulbing zum Sieg im Mixed-Team. Claudia Riegler erhielt bei Podest-Comeback Unterstützung "von oben".

Einmal öfter war Bad Gastein auch heuer Schauplatz von rot-weiß-roten Festspielen im Snowboardweltcup. Daniela Ulbing legte auf den Sieg im Nachtslalom einen weiteren im Mixed-Teambewerb nach. Andreas Prommegger schaffte es an ihrer Seite auf das oberste Podest und machte damit auch aus Salzburger Sicht das Heimdoppel perfekt, nachdem Claudia Riegler im Einzelrennen als Zweite ihren eigenen Weltcuprekord nur knapp verfehlt hatte.

"Es ist großartig. Wir müssen immer wieder dankbar sein, weil es nicht selbstverständlich ist solche Rennen zu haben", sagte Prommegger. Während Ulbing mit dem insgesamt sechsten Triumph zur Gastein-Rekordsiegerin (je drei im Einzel und Team) avancierte, feierte Prommegger mit seinem 25. Weltcupsieg ein Jubiläum. "Danke an Dani, sie hat mich im Halbfinale rausgerissen. Genau das macht den Teambewerb aus", sagte der St. Johanner im letzten Teambewerb vor der WM, wo im Mixed heuer erstmals Medaillen vergeben werden. Im Finale lagen Ulbing/Prommegger bis kurz vor dem Ziel zurück, ehe die Kärntnerin die strauchelnde Deutsche Ramona Hofmeister noch abfangen konnte.

Gestrauchelt ist am Mittwoch auch Claudia Riegler, die so mit Arvid Auner früh ausschied. "Das waren nicht meine Bedingungen", sagte die 49-Jährige aus Flachau. Ihrem insgesamt sehr starken Auftritt auf der Bucheben konnte dies aber nichts anhaben. "Ich nehme viel Vetrauen mit, das gibt Auftrieb", sagte Riegler, die sich am Dienstagabend ob ihres Alters und verpatzten Saisonstarts einmal öfter phänomenal in der Weltspitze zurückmeldete. nach Quali-Bestzeit und drei Siegen in den K.o.-Duellen war erst im Finale gegen Ulbing Endstation. Mit ihrem zweiten Gastein-Sieg nach 2019, als sie sich zur ältesten Siegerin im Weltcup krönte, hätte sie den Rekord noch einmal um vier Jahre nach oben geschraubt.

Emotional wertvoller war für Riegler aber der Podestplatz nach einem schwierigen Jahr, als sie Olympia verpasst und im Herbst ihren Vater verloren hatte. "Ich habe mir fest vorgenommen 2022 zurückzulassen und voller Energie ins neue Jahr zu starten. Das ist mir gelungen", sagte die Strahlefrau - auch dank Hilfe "von oben", wie Riegler verrät: "Mein Papa war voll präsent. Als es am Vortag geregnet und geschneit hatte, habe ich schon gesagt ,Geh bitte, regle mir das mit der Startnummer' - dann hat er mir die Nummer eins organisiert."