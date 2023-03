Andreas Prommegger erlebt in Rogla ein bitteres Déjà-vu

Plus

Bei der WM 2021 fehlten neun Hundertstel zu Gold, diesmal vier Hundertstel zur Kristallkugel im Riesentorlauf. Doch den Sieg im Gesamtweltcup hat der Salzburger Snowboarder am Samstag in Berchtesgaden noch in der eigenen Hand.

BILD: SN/APA/AFP/MARCO BERTORELLO Andreas Prommegger