Der Vorzeige-Snowboarder aus Salzburg feiert beim Auftakt in Russland ein starkes "Comeback" - mit vollem Risiko und dem Hundertstelglück, das von einem Tag auf den anderen zurückkehrte.

Wie knapp Sieg und Niederlage im Parallel-Snowboarden beisammen liegen, hat Andreas Prommegger beim Weltcupauftakt in Russland in 24 Stunden erfahren. Im Riesentorlauf am Samstag scheiterte der Salzburger noch in der Qualifikation, im Slalom am Sonntag carvte er dann zum Sieg. Den Unterschied machte dabei jeweils nur eine Hundertstelsekunde. So war Prommegger danach "sprachlos, müde und megahappy".

Zunächst hielt für Prommegger der "Russland-Fluch" im Riesentorlauf an. Wie schon 2019 und 2021, als sich der St. Johanner mit jeweils 24. Plätzen zufriedengeben hatte müssen, reichte es auch diesmal nicht für den K.-o.-Bewerb der besten 16. Zwar war Prommegger zeitgleich mit Maurizio Bormolino, die schnellere Zeit im besseren der beiden Quali-Läufe gab jedoch zugunsten des Italieners den Ausschlag. "Verrückt, dass es hier im GS noch nie klappen wollte", sagte Prommegger schon vor dem Wochenende, das für das gesamte ÖSV-Team mit einer herben Enttäuschung begonnen hatte. Keiner erreichte am Samstag die Final-Entscheidung.

Umso eindrucksvoller war dann aber die rot-weiß-rote Revanche am Sonntag. Gleich ein Trio schaffte es bis ins Halbfinale, die Kärntner Arvid Auner und Fabian Obmann wurden Dritter und Vierter - überstrahlt nur vom dreifachen Gesamtweltcupsieger. "Ich wollte diesen Sieg unbedingt und ich habe es mit eisernem Willen auch geschafft. Gegen Arvid habe ich nach einem Fehler alles riskiert, bin auf Teufel komm raus gefahren und war am Ende mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung auch der Glücklichere", sagte Prommegger über die Aufholjagd im Halbfinale, als er seinen Teamkollegen noch abfangen konnte.

Schon im ersten K.-o.-Duell hatte sich der 41-Jährige gegen seinen ewigen Kollegen und Kontrahenten Benjamin Karl durchgesetzt, im Finale dann gegen den Südkoreaner Lee Sang-ho. Es war dies ein Jubiläum. Prommegger feierte seinen 20. Weltcupsieg, knapp 14 Jahre nach seinem Premierenerfolg 2008. Wichtiger aber ist ihm die Tatsache, dass auch im Olympiawinter der Speed passt. "Der Sieg ist nicht nur für mich, sondern für die gesamte Mannschaft sehr wichtig. Wären wir hier ohne ein zählbares Ergebnis nach Hause gefahren, hätten wir wohl zu grübeln begonnen", sagt der dreifache Gesamtweltcupsieger. Schon am Donnerstag und Samstag stehen in Carezza und Cortina die nächsten Rennen auf dem Programm.